Cita Diego y Marta

Cita con besos a escondidas

Después de la primera cita en la que la vergüenza le dejó sin palabras, Marta ha conseguido romper su timidez y conocer mejor a Diego. La pareja ha congeniado bastante bien y se ha visto mucha complicidad entre ambos. Han hablado de su vida, de sus gustos incluso, Diego se sentía tan cohibido que le daba vergüenza hacerle preguntas a su pretendienta. El tronista ha pedido que se fueran las cámaras para destensar un poquito la situación. ¡Vamos que si se han relajado! Han estado una hora a solas en las que han intimado… y han llegado a besarse. Marta declaraba: “Nos hemos besado, hemos hecho lo que nos apetecía en cada momento”. Mientras Diego lo confirmaba: “El beso ha costado en llegar, me intimidaba y no sabía si hacerlo o no”. Al acabar la cita el tronista estaba tan tímido que no sabía cómo despedirse de Marta. Lo que sí sabe es que su pretendienta le ha gustado mucho.