Diego: "Siempre llevo puestos los pendientes que me regaló Alba"

Aunque Diego le prometió a Daniela que se pondría la pulsera que le regaló en su última cita, el tronista de 'MHYV' ha incumplido su promesa y ha decidido dejársela en la caracola. "Rocío también me hizo un regalo y tampoco me lo he puesto, pero es que un anillo, una pulsera o un colgante lo veo como símbolo de compromiso", ha asegurado. Pero Diego escondía algo y ha decidido confesarlo antes de zanjar el tema de los regalos: "Siempre llevo puestos los pendientes que me regaló Alba", ha asegurado provocando el enfado de sus chicas.