Estefanía abandona el plató al no sentirse correspondida con Diego

El programa de 'MHYV' de este jueves ha llegado cargado de sorpresas. Estefanía no ha podido controlar las lágrimas y ha salido precipitadamente del plató del programa tras quejarse del poco tiempo que le dedica Diego. El tronista no ha tardado en salir en su búsqueda para explicarle cuáles han sido los motivos que le han llevado a no concederle una cita: "A Marta quería darle la citasin cámaras, a Melani también porque estaba mal y tení que quedarme con Daniela o contigo. Me quedé con tu compañera, pero otro día serás tú la elegida", le ha explicado dejándole claro que quiere seguir conociéndola.