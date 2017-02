Pietra deja el trono de Diego: "Me voy porque he conocido a alguien"

Después de tener una cita muy íntima y en la que ambos han asegurado haberse sentido muy cómodos, Pietra ha llegado a 'MHYV' con una noticia muy importante que nadie se espera. "Me voy porque he conocido a alguien. Es aguien que ya estuvo en mi pasado y ahora hemos vuelto a encontrarnos. No creo que Fabio se lo merezca y no tiene que perder el tiempo dándome citas. Con este chico perdí el contacto y ahora en un rato he sentido más que estando aquí", ha confesado la pretendienta. Aunque el tronista no se ha mostrado muy afectada con el abandono de su pretendienta, se ha mostrado molesto por las formas: "Lo único que me da rabia es que nos hemos acercado en la cita y ahora se va".