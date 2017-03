Cita Marta y Javier (03/03/2017)

368

Besos robados

Para Marta, su pretendiente Javier es el chico perfecto que a toda chica le gustaría. Han tenido un segundo encuentro para conocerse y acercárse un poquito más. La tronista aún sigue sin creerle que sea un chico tan perfecto, pero en cambio él no quiere que le crea porque se lo quiere demostrar conquistándola. Javier ha intentado robarle un beso, pero ella no se ha dado cuenta. "Me he quedado con la miel en los labios", confesaba la tronista.