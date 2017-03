Cita Marta y Javier (03/03/2017)

Después de una primera cita donde Javier se vendió muy bien dando a entender que era el chico perfecto, Marta ha llegado con ganas de conocer un poquito más a su pretendiente. Pero Marta aún sigue sin creerle que sea tan perfecto, en cambio él no quiere que le crea porque se lo va a demostrar conquistándola. La pareja estaba muy bien mientras charlaban, Javier le ha intentado robar un beso, pero ella no se ha dado cuenta y no le ha correspondido. "Me he quedado con la miel en los labios", confesaba la tronista.