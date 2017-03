Fabio, a Mamen: “No estoy viendo a la Mamen que conocí al principio”

Fabio cree que Mamen no es la misma chica que conoció al principio, le ha recriminado que parece que tiene cara de no haber roto un plato, pero en realidad ha roto la vajilla completa. Mamen no entiende este reproche y ha querido saber si su tronista desconfía de ella. Emma García ha ayudado a la pretendienta diciéndole que Fabio quiere darle a entender que le gusta pero que con la actitud que está teniendo le está produciendo desconfianza.