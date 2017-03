Mamen, a una Marta destrozada: "Si tanto siente por ti que se vaya contigo ya"

Las palabras de Diego no han conseguido que Marta saliera de su bloqueo y Mamen, su hermana, ha querido salir para hablar con ella. Mamen tenía la sensación de que si es verdad todo lo que Diego siente por Marta debería dejar el trono en ese mismo momento, pero Marta estaba bloqueada y no podía escuchar lo que su hermana le estaba diciendo. Mamen ha tenido la sensación de que no era el momento para insistir más sobre su hermana y le ha dejado claro que ella entendía lo que le estaba pasando y que fuera cual fuera, iba a respetar su decisión. La pretendienta de Fabio ha regresado al plató con la sensación de que nunca había visto a su hermana en ese estado, pero Melani le ha roto la impresión de golpe diciéndole que le había sobrado sus palabras sobre ellas. Mamen no entendía lo que le estaban diciendo, pero Lola y Melani sentía que las había hecho de menos y han tenido un tenso intercambio de palabras.