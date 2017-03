Los padres de Diego convencen a Marta para que viaje a Santander con él y no abandone

La recta final de Diego ha arrancado con un bando de pretendientas de los nervios y no solo porque la gran decisión del tronista se va a vivir en directo. Diego tenía la posibilidad de que una de sus pretendientas viajara con él a Santander para conocer a su familia y todas querían ser las elegidas.

Antes de que Diego decidiera cuál de sus pretendientas le iba a acompañar a Santander para conocer a sus padres, Marta quiso ser sincera con él y explicarle que estaba pensando en marcharse porque para ella no era fácil asimilar que había intimado con Lola y con Melani, y que no quería engañarle. Diego intentó convencerle para que se pensara mejor las cosas y le dejó claro que en la calle las cosas no hubieran sido así.

A Melani, Lola y Daniela les sentó fatal que Diego les dejara con la palabra en la boca para irse a hablar con Marta y sobre todo, porque tienen la sensación de que no siente absolutamente nada por el tronista y que lo único que quiere es llamar la atención y marear al tronista. No entiende que Diego quiere llevarla a ella a conocer a sus padres cuando le está diciendo que se quiere ir y no llegar a la final.

Diego quería que Marta le acompañara a Santander y quiso que fueran sus padres los que hablaran con Marta y le convencieran de que tenía que seguir apostando por su historia de amor. A solas, la pretendienta llamó a Josefa y Alejandro, los padres de Diego y se encontró con dos personas adorables que le animaron a que fuera a conocerles en persona y le dejaron claro que era una de las favoritas de la familia. Marta se llevó una grata sorpresa y no dudó en comentarle a la madre de Diego su preocupación por los momentos de intimidad que había tenido el tronista con otras chicas. Tras la llamada, Marta le comunicó a Diego su decisión de viajar con él a Cantabria y él tronista, muy contento pero con cierto miedo, se dirigió a dar la noticia al resto de pretendientas.

Diego sabía que sus pretendientas no se iban a tomar nada bien su decisión de llevar a Marta a conocer a sus padres y ha querido ir comunicándoles la noticia una a una. La primera en recibir la noticia ha sido Daniela. La pretendienta se ha alegrado cuando Diego le ha dicho que Marta quería abandonar, pero se ha derrumbado cuando se ha enterado de que había hablado con los padres del tronista e iba a viajar a Santander. Melani se lo esperaba, pero también se ha molestado muchísimo y Lola no ha entendido nada de nada, pero ambas se han enfadado porque están convencidas de que a Marta no le gusta Diego y que deberían ser ellas las que fueran a casa del tronista.