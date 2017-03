Nagore le recuerda a Rafa Mora los cuernos de Macarena y se lía parda 😯

Noel está enamorado y ha aprovechado para contarnos qué siente por su nuevo amor. Nagore, que no da puntada sin hilo, ha puesto la guindita de ¿humor? asegurando que ella está convencida de que, al igual que a Rafa, a Noel también le puede salir rana su chica… Que le recuerde la infidelidad de Macarena es algo que Rafa Mora no se ha tomado nada bien. “Me parece muy bajo que me saques eso aquí, Nagore, yo no hablo de tus relaciones, pero puede que a partir de ahora lo haga…”. Tensión máxima entre amigos.