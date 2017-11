Joni, desolado tras el abandono de Sandra: "Quiero que vuelvas"

Tras descubrir que Sandra había decidido no volver al plató de 'Mujeres, hombres y viceversa', Joni se ha mostrado más sincero que nunca y ha explicado cuáles son sus verdaderos sentimientos hacia ella. "Estoy mal. A mí Sandra me importa mucho más de lo que ella se piensa. La han atacado mucho, pero la gente se confunde porque a mí ella me importa muchísimo. No he estado a la altura de la situación y muchas veces no le he dado lo que ella quería, pero no te das cuenta de lo que tienes hasta que lo pierdes" , ha explicado tras conocer el abandono de una de sus preferidas.