Ainoa y Mel acusan a Christian de no estar enamorado de Nadia

Solo un día después de que Christian eligiese a Nadia en su gran final del trono de verano en ' Mujeres, hombres y viceversa', la pareja ha visitado el programa para contarnos cómo han sido sus primeras 24 horas juntos y sin cámaras. El extronista se ha mostrado encantado con su chica y asegura que fuera del programa su relación va todavía mejor. Las que no se han mostrado tan contentas han sido Mel y Ainoa , que cree que Christian miente y lo único que quiere es estar solo.

Ainoa, a Christian y Nadia: "No voy a desearos que os vaya bien"

Ainoa creía que iba a ser la elegida por Christian y no entiende lo que le llevó a quedarse con Nadia. 24 horas después de su decisión, la pretendienta ha visitado el plató de 'Mujeres, hombres y viceversa' para dejar claro lo que opina: "No voy a desearos que os vaya bien y además creo que no van a durar. Ella tiene una niña y es imposible que esté con él en Italia".