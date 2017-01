¡Beso de película! La poesía de Joni deja a Rym emocionada y sin palabras

Joni ha sorprendido a Rym con su poesía. Sin papel y mirándola a los ojos le ha recitado unos versos que salían de corazón. Rym se ha quedado sin palabras y hasta se ha emocionado, tanto que no ha podido contenerse y le ha dado un beso de película a su pretendiente. La tronista ha confesado: "Contigo desde el primer momento sentí atracción física pero además me escribes en redes, me buscas con la mirada y lo de ahora me ha llegado un montón".