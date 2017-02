El amor lo puede todo… ¡Albert se queda!

Tras un anterior programa llenito de reproches, bailes nocturnos y verdades a medias, Rym y Albert seguían sentados en los tronos con el corazón partido. Rym no podía creer que Albert, el hombre que siempre viene por ella, que se ha tatuado su nombre y que le dice cosas bonitas al oído, hubiera sido capaz de reconocerle en la cara que había tonteado con una colega de su barrio.

Albert no estaba mucho mejor que su amada tronista: "Estoy triste, incómodo". La historia de amor que nos tiene a todos enganchados estaba a punto de terminarse para siempre y Emma ha querido que Albert hablara a Rym con el corazón y él ha vuelto a ser sincero: "Si no estuviera Rym me hubiera liado con esa chica o con cualquier otra". Una frase que para muchos estaba siendo de amor y que para Rym ha supuesto un nuevo mazazo.

El dolor se había invadido de los protagonistas de esta historia y aunque Albert ha intentado mantener el tipo, las lágrimas han comenzado a brotar de sus ojos. Él sabía que lo ha hecho mal y que cualquier decisión que tomara Rym estaría bien tomada pero sobre todo, ha querido que Rym recuperara la confianza en él porque sin confianza no hay relación y él no quiere seguir enamorándose de una mujer que ya no confía en él. Rym quería creerle y al final se ha derrumbado. Lo que siente por Albert es mucho más fuerte que un baile y le ha pedido que la mirara a los ojos y le prometiera que algo así nunca iba a volver a pasar: "No soporto que otra mujer te toque".

Verles fundirse en un breve, pero tierno abrazo no ha sido suficiente para que Rym tuviera clara que no podía dejar que Albert se marchara del programa y perderle para siempre. Donde todo el mundo debería ver desconfianza, Joni ha visto sentimientos, unos sentimientos que son sinceros y que han llevado a Rym a olvidarse de sillas calientes y confidencias y dejarle claro a Albert que quería volver a verle sentado en su silla de pretendiente: "Quiero que se quede, pero me ha dolido mucho". Eso sí, la cita sin cámaras de una hora se la ha llevado Joni.