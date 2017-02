La confidencia más dura de Rym: Albert ha tonteado con otra chica y hay pruebas

Rym estaba más que enfadada dolida por una información que le había llegado y ha querido que fueran sus chicos los que confesaran que habían cometido un error. Sin embargo, ninguno de los pretendientes de Rym parecía dispuesto a dar un paso al frente y Emma García ha querido que viéramos las imágenes que tanto habían disgustado a la tronista. Las imágenes eran un tanto borrosas y a Albert le ha costado trabajo reconocerse en las imágenes: “¿Soy yo?”. Una primera reacción que ha sentado a Rym fatal. La tronista no podía creer que Albert estuviera bailando y hablando de una forma tan cariñosa con otra mujer, pero él ha intentado explicar que él no baila y que era la chica la que le estaba bailando.

Albert no se estaba explicando muy bien y enfado de Rym iba en aumento. Albert ha comenzado a defenderse poniéndose a la defensiva, pero según iban transcurriendo los minutos, ha rebajado el tono. El pretendiente tiene la sensación de que la gente es muy mala y le habían tendido una trampa, pero Rym no podía creer que él no se hubiera dado cuenta de la situación y no hubiera parado el tema o se hubiera marchado de allí. “¿Dejo a mis amigos porque una chica me esté calentando?”, ha asegurado un Albert totalmente acorralado que ya no sabía ni lo que estaba diciendo. Los jóvenes no se estaban entendiendo, pero al ver de nuevo las imágenes de la discordia, Albert se ha dado cuenta de que la chica que salía en el vídeo era una de sus amigas y le ha explicado a Rym que él no iba a hacer nada con su amiga y que tampoco tenía el valor de decirle que no le bailara así. Algo que a Rym le ha molestado aún más, “Si tu amiga baila así, yo no quiero estar contigo”.

En un nuevo intento de explicarle a Rym que la chica que se veía en el vídeo era su amiga, Albert ha querido poner toda la carne en el asador y le ha reconocido a Rym que también hubo otra chica que sí intentó tontear con él. Joni estaba escuchando la situación con mucha atención pero también se ha quedado callado cuando Rym le ha preguntado qué si a él le pasaba lo mismo. Albert no podía entender que Rym se enfadara porque hubiera bailado con una amiga suya ya que, él no se enfadaría en el caso contrario, pero a la tronista le cuesta mucho trabajo creer que esa chica sea su amiga y le estuviera bailando así.

Albert y Rym se habían metido en un círculo del que parecía que no iban a salir y Emma le ha pedido a Mª José, la redactora del programa, que entrara en plató para que nos contara más detalles de lo sucedido. Al parecer, la redactora había hablado con un testigo de lo sucedido y le ha habían asegurado que la chica no era amiga de Albert, que se trataba de una fan, que se habían intercambiado los teléfonos y que el pretendiente le había tocado el trasero en varias ocasiones. Albert no podía creer lo que estaba sucediendo y en el momento que Mª José ha asegurado que él le había ofrecido a otra chica irse con él al hotel, ha asegurado que eso era totalmente falso porque la situación pasó en Barcelona y él allí no duerme en un hotel.

Tras ver su última cita especial, Albert se ha levantado para pedirle a Rym que confiara en él porque le estaba diciendo la verdad y llevaba tres meses luchando por su amor porque lo único que quiere es estar con ella, pero Rym no podía terminar de creerle y le ha dejado claro que estaba convencida de que esa chica no era su amiga. Nagore ha intentado volver a echarle una mano al pretendiente y le ha dicho a Rym que no había nada de malo en ese baile y que igual Albert necesitaba sentirse deseado por un momento ya que en plató no es el preferido.

Albert estaba contra las cuerdas y ha reconocido por primera vez que se había equivocado y le ha pedido a Rym que le dijera si iba o no a confiar en él porque si no estaba dispuesto a marcharse. Para Albert la confianza es lo más importante en una relación y no quiere seguir en el programa calendando la silla cómo supuestamente hace Joni. Y hablando del Rey de Roma, Joni ha asegurado que Albert había sido un poco torpe, pero que a él también le había pasado una situación similar varias veces.

Tras mantener durante todo el programa que no había tonteado con su amiga, Albert ha terminado cambiando su versión: "Puede ser que me contradiga porque estoy nervioso, pero no hice nada. Vale, es verdad que hubo tonteo... pero es amiga mía. Ha sido sin querer y no era consciente de la situación", ha asegurado. Tras su confesión, Rym no ha aguantado más y ha abandonado el programa para "coger aire". El tronista ha corrido en su búsqueda y ha tratado de convencerla para que le perdonase. Pero la tronista se ha mostrado muy molesta con su actitud: "Estoy decepcionada, me da asco todo esto".

Con Rym y Albert de nuevo en plató, Olaya ha tomado la palabra para añadir nuevos datos sobre lo que presuntamente pasó esa noche: "Albert abandonó la discoteca con ellas y ellas subieron todos los vídeos a las historias de Instagram. Se las puede ver en el coche y no van sentadas tan tranquilas, le van tocando el pecho y tonteado mientras que él conduce", ha asegurado. El pretendiente ha vuelto a reonocer que había abandonado la sala con ellas para desayunar todos juntos y ha pedido poder traerlas al plató para que cuenten toda la verdad.

Albert ya no sabía qué hacer para que Rym confiara en él y ha vuelto a dejar claro él no le había engañado y que si se tenía que marchar porque se había equivocado, lo haría. Rym estaba destrozada y el pretendiente se ha sentado a su lado para volver a contarle todo lo que pasó esa noche. Albert reconoce que no se sabe explicar bien, pero quiere que Rym entienda que esas chicas eran sus colegas, que tontearon por la situación, pero que no pasó nada más. Rym ha querido que Albert entendiera cómo se sentía y nosotros nos hemos quedado sin tiempo, ¿cómo terminará esto?