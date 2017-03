Daniela, tras su cita 24 horas: "Diego y yo dormimos juntos y abrazados"

Diego le ha concedido a Daniela la cita 24 horas para tratar de conocerla mejor y decidir si quiere que siga de cara a la final o no. Aunque ambos se han mostrado muy cariñosos durante la cita, las cámaras no nos han mostrado si el tronista se ha saltado las normas que el mismo se impuso en el pasado programa de 'Mujeres,hombres y viceversa'. "Pasamos la noche en la misma cama y me abrazó todo el tiempo. No se sacó el móvil ni un segundo", ha asegurado la protagonista.

Aunque Melani ha criticado sus besos por ser "sin lengua" y dar la impresión de que Diego "estaba deseando irse a su casa", la pretendienta se ha quejado porque a ella casi no la abrazó durante su cita 24 horas.

Melani: "Me he aburrido al ver la cita 24 horas de Daniela y Diego"

Melani no se ha mostrado muy afectada con la cita que han tenido Diego y Daniela: "Me he aburrido. Es la cita más aburrida de todas las que he visto". Pero los protagonistas no opina lo mismo y ambos han dejado claro que no se burrieron en ningún momento. Lola y Marta tampoco coinciden con la opinión de su compañera y ambas se han mostrado molestas por lo juntos que han podido verles todo el tiempo.