La final de Diego en 'Mujeres y hombres' tiene fecha y Marta va en primera posición

Marta tiene algo que más que poner nervioso a Diego, le intimida. La pretendienta ha conseguido despertar la curiosidad del tronista y que le concediera una cita especial. Un encuentro en el que los nervios han conseguido que la tensión y quizás cierta frialdad, se apoderaran de ellos, pero en el momento que las cámaras se han ido, la cosa ha cambiado por completo.

Mamen no mentía cuando le explicó a Diego que su hermana no era la misma cuando el piloto rojo de la cámara estaba encendido y el tronista lo ha podido comprobar de primera mano. En su ratito de intimidad, los jóvenes han conseguido superar sus nervios, romper la tensión que les separaba y han llegado a besarse, olvidándose de todo lo demás. A Diego le ha costado muchísimo despedirse de la mujer que ha llamado a las puertas de su corazón en tan solo dos días y ha tardado casi media hora en decirla adiós y decidir si lo hacía con dos besos en las mejillas o un nuevo y apasionado beso en los labios.

Durante su visita a la radio, el tronista confesó que Marta había adelantado un montón de posiciones y sus pretendientas lo han comprobado de golpe.

Por si Melani, Lola, Daniela y Estefanía no tuvieran bastante con ver una cita maravillosa en la que Diego ha dejado claro que Marta es "una chica con la que puedo avanzar mucho en muy poco tiempo" o que era "la cita sin cámaras en la que más sorpresas gratas me he llevado", han visto como el tronista no se cortaba un pelo y le explicaba a Emma García que la joven había "superado todas mis expectativas" y que sus besos eran los que más ganas tenía de repetir.