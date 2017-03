Hablamos en exclusiva con Diego y Lola tras la final de 'Mujeres y Hombres'

Tras abandonar el plató subidos a una moto, hemos podido hablar en exclusiva con Diego y Lola para que nos contarán cómo se sienten después de vivir esta final tan intensa y emotiva. La parejita no ha podido ocultar lo felices y contentos que se sienten juntos: "No me he equivocado porque ha habaldo mi corazón", ha explicado el extronista. Y esperan que sea para siempre. ¡Viva el amor!