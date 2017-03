Pablo dejó su trabajo para conquistar a Marta... ¡Sin saber que sería su tronista!

Con Jaime fuera del programa, Pablo se ha convertido en el preferido de Marta (y mucho más después de sus últimas citas). El pretendiente le ha confesado que dejó su trabajo para ir a conquistarla, algo que Nagore ha matizado durante el programa: "No sabía que ibas a ser tu la tronista". El pretendiente lo ha explicado todo y su versión ha sido corroborada por Emma García: "En el casting dije que me volvía a mi casa si Marta no era la tronista".