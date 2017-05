Rym y Albert, cara a cara con Joni y Rubén

Rubén estaba muy tirante y Rym se ha enfadado porque no entendía nada e incluso, le ha pedido que dejara de ser tan chulo porque eso no le gustaba nada. Rubén ha intentado que Rym entendiera que él se había sentido apartado y que tenía la sensación de que había tenido más afinidad con Albert que con ella fuera de cámaras . Rym se ha puesto muy nerviosa porque ella habló con ellos tras la final y pensaba que todo había terminado de buen rollo , y esa situación no le gustaba nada. Albert también ha intentado tranquilizar los ánimos, pero la tronista ha terminado llorando y confesando que para ella era muy complicado porque estaba feliz al lado de Albert, pero los sentimientos no se van de un día para otro .