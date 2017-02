Juan abandona el trono de Rym lanzando un último dardo envenenado: "No deberías besarte con todos"

Después de ver la reacción de Rym tras la confidencia de Albert, Juan ha decidido dejar 'Mujeres, hombres y viceversa'. "Me considero un hombre y últimamente no estoy bien. Después de que ella diga que si se va Albert esto no tendría sentido, yo me quiero ir", confesaba Juan. Pero antes de marcharse para siempre, el pretendiente ha querido lanzarle un último dardo envenenado a su extronista: "Si tienes cuatro citas, no te beses con los cuatro porque haces daño".