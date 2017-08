El primer "Te quiero" del Trono de Verano es para... ¡Ariana!

La cuarta cita de Rubén y Ariana comenzó con los jóvenes volando una cometa sin mucho éxito y muy mal rollo. A Rubén le sentó fatal tener la cita con la tronista después de que ella hubiera estado con David y se mostró muy frío.porque el hecho de que Rubén no la quisiera tocar le hacía sentirse “sucia”. Rápidamente, Rubén se dio cuenta de que eran los celos los que estaban actuando por él y fue a buscarla para disculparse con ella. Ariana se hizo la dura unos minutos, pero

Tras una hora sin cámaras, Rubén y Ariana tenían cara de haber solucionado todos sus malentendidos. Rubén había descubierto que Ariana es mucho “más cañera y amorosa de lo que aparenta” y estaba radiante de felicidad, pero la tronista tenía una sonrisita rara y ha explicado que aunque la cita les había servido para avanzar bastante, se había dado cuenta de que Rubén era un chico muy celoso y eso no le había gustado demasiado porque pensaba que era un hombre mucho más seguro de sí mismo . Lo que a Rubén no le ha hecho ninguna gracia es que Ariana prefiriera la cita sin testigos que había tenido con David y no con la suya y hecho ha hecho que la cita sin cámaras tuviera un final agridulce porque “ha desaprovechado la cita sin testigos conmigo” .