Christian descubre que Nadia le ha mentido y su relación se tambalea

Niko ha desvelado que el día de la final de Ariana salieron de fiesta con Nadia , algo que ha pillado por sorpresa a su 'pareja'. "Me dijo que estaba con unas amigas. Me ha mentido", ha asegurado el tronista.

Nadia lo ha reconocido, pero ha explicado el motivo que la llevó a mentir a su chico: "Me dejó sola en el hotel la última noche que teníamos para estar juntos y se fue con un amigo" .

Nadia: "He llegado a pensar que Christian me eligió por no salir solo"