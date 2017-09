Claudia se derrite al ver a Hugo y le acepta como pretendiente

telecinco.es

Aunque Claudia aseguró en el plató de ' Mujeres, hombres y viceversa ' que no quería conocer a Hugo , sus palabras se las ha llevado el viento y la visita de la expareja de Sofía le ha hecho cambiar de opinión rápidamente. La tronista se ha dejado llevar por su corazón y, a pesar de un currículum amoroso lleno de infidelidades, ha querido darle una oportunidad.

Aunque Claudia quiere a un chico fiel que le haga feliz y Hugo tiene fama de mujeriego, el pretendiente ha querido defenderse: "Siempre que he estado enamorado lo he dado todo. He venido varias veces a 'Mujeres, hombres y viceversa', pero siempre he salido de aquí ilusionado y con pareja".

Hugo: "Me arrepiento de haberle hecho daño a Sofía"

Después de un año de relación, Sofía y Hugo cortaban por culpa de una infidelidad del actual pretendiente de Claudia. Hugo ha hablado de ello en el plató de 'Mujeres, hombres y viceversa' y hasta ha querido disculparse con su expareja por el daño que la pudo hacer: "No me comporté bien con ella y me arrepiento de lo que hice y del daño que le hice a ella y a nuestras familias. Yo la quería de verdad y no volvería a hacerlo en mi vida".

Claudia expulsa a Richar: "Me han llegado confidencias y no me fío"

Claudia ha regresado de las vacaciones de verano con muchos cambios en su trono y una decisión que nadie se esperaba, expulsar a Richar . El que hasta hace poco había sido uno de sus pretendientes favoritos se ha quedado fuera del programa y no ha sido capaz de convencer a su tronista para que le de otra oportunidad . Claudia ha asegurado que le habían llegado decenas de confidencias sobre él y, que además, ya no siente lo mismo al verle.

Carlos ya no quiere conquistar a Claudia: "Ya no tengo ganas de seguir aquí"

Nada más regresar al plató de 'Mujeres, hombres y viceversa' Carlos aseguraba que estaba muy frío. Su relación con Claudia iba bien, pero el mes de vacaciones le ha hecho cambiar de opinión y ya no quiere seguir conquistándola: "Después del verano no vengo con muchas ganas y no quiero seguir aquí" , le ha dejado claro. Aunque al programa le han llegado rumores de que podría haber estado tonteando con la hermana de Tony Spina, el pretendiente ha asegurado que son "solo amigos".

Gerard se va del programa y acusa a Claudia de besarse con otro chico

El verano también ha enfriado los sentimientos de Gerard , que ha decidido abandonar el programa. El pretendiente de Claudia no se ha limitado a decir adiós, sino que ha acusado a la tronista de "besarse con otro chico" . Aunque no ha aportado pruebas, ha asegurado haber visto una foto.