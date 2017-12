Primeros expulsados, dos gemelos e ilusión: Así se ha estrenado Sophie en su trono

Gran apasionada de la moda, la música, el cine y el deporte, Sophie Tatar sueña con dedicarse profesionalmente a la organización de eventos. Esta atractiva joven de 20 años está "muy ilusionada con la oportunidad de encontrar el amor" que le brinda el dating-show. Activa e impulsiva, busca "un chico gracioso, que me haga reír y que sea cariñoso conmigo" . En su nueva faceta como 'tronista' declara: "Me lo voy a tomar muy en serio. No quiero tomarle el pelo a nadie y si alguien no me gusta, voy a ser completamente sincera" .