Barranco avisa a Iván: "Conocí a Andrea C. y se mostró muy receptiva"

Después de que Albert Barranco pusiese en duda las verdaderas intenciones que tiene Andrea C. en el trono de Iván, la pretendienta ha querido desmentirlo todo y dar su versión de lo sucedido aquella noche en una discoteca de Barcelona: "Yo no me acercaba a él, solo le di dos besos y me fui. Es un mentiroso", ha asegurado.