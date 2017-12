Joni se queda sin trono tras saltarse las normas con Cristina

telecinco.es

A Joni le han 'pillado' de nuevo saltándose las normas del programa, pero en esta ocasión su error le ha dejado sin pretendientas y sin trono. Cristina, expretendienta de Iván, y el tronista han mantenido el contacto y hasta se han besado mientras que él seguía con su trono. Sandra es la única que ha querido darle una oportunidad, eso sí, fuera de ' Mujeres, hombres y viceversa '.

Desilusionadas y muy enfadadas, así llegaban las pretendientas de 'Joni' este lunes después de descubrir que su tronista se había saltado las normas del programa una vez más.

Mery, María, Carmen y Sandra traían pruebas de que Joni había estado manteniendo una relación con Cristina, expretendienta de Iván , durante su trono. Aunque en un primer momento el tronista ha tratado de justificarse, finalmente no le ha quedado más remedio que aceptar las acusaciones que estaban lanzando sobre él.

Joni: "Como no pude conocer aquí a Cristina, lo he intentado fuera"

Joni no ha tardado en reconocer que se había saltado las normas del programa y ha tratado de explicarles a sus todavía pretendientas el motivo que le llevó a hacerlo: "He mantenido contacto con Critina, pero no una relación. Quería que volviera y yo estuve en contacto con ella porque me gustaba. No pude conocerla aquí dentro y lo he intentado fuera. Hemos dormido juntos, pero solo nos besamos" , ha explicado el todavía tronista. Cuando le han preguntado el motivo que le llevó a dejar su relación con Cristina, Joni ha asegurado que su cita sin cámaras con María fue clave en el final de su historia.

Cristina: "Joni vino a mi casa y nos besamos"

Aunque Cristina ha llegado nerviosa al plató de 'Mujeres, hombres y viceversa', la pretendienta ha contado cómo fue la relación que mantuvo con Joni: "Vino a verme a mi casa y nos besamos. Me dijo que igual se iba solo de su trono y la verdad es que yo lo interpretaba como que le gustaba" , ha confesado.

Cristina: "Con Iván también he hablado y me echa de menos"

Cristina ha vuelto a sorprender a todos cuando ha confesado que Joni no es el único tronista con el que ha mantenido contacto durante su trono. Iván, con el que estuvo a punto de irse de la mano durante el 'Trono de verano', también ha estado pendiente de ella: "Con Iván he hablado por teléfono y me ha dicho que me echaba de menos y que le gustaría que volviese a pretenderle" .

Sandra, de Joni: "Si él quiere seguir viéndonos fuera, pero aquí no"

Tras descubrir que Joni se había saltado las normas con Cristina, Mery, María y Carmen han abandona el plató de 'Mujeres, hombres y viceversa' sin despedirse del que había sido hasta ahora su tronista y con muchas cosas que reprocharle. La única que ha permanecido sentada en su silla durante más tiempo ha sido Sandra , que no podía creerse lo que había sucedido. Tragándose el orgullo, la pretendienta le ha dado la oportunidad de seguir conociéndose fuera del programa: "Si él quiere seguir viéndonos fuera, pero aquí no".

Joni: "Voy a intentarlo contigo fuera"

Después de que Sandra le diese la oportunidad de seguir conociéndose fuera del programa, Joni ha querido disculparse con ella y dejarle claro que intentará conocerla fuera: "Te quiero pedir perdón porque siempre lo hago todo mal y soy tonto, pero lo que no he hecho nunca mal es dejarme llevar con los sentimientos. Lo que siento por ti es verdad y cuando se enfríe un poco todo esto me gustaría que nos conociéramos fuera" .