Muchas mentiras y una gran historia de amor tras la confidencia de Jaime en Londres

Tras un montón de mentiras, Jaime ha tenido un ataque de sinceridad y le ha confesado a Emma García que él fue a Londres porque necesitaba aclarar la situación con la chica que estaba conociendo antes de entrar al programa, pero que sí, que se había enrollado con ella. A Marta le ha asombrado mucho su repentino ataque de sinceridad porque ella había tenido que averiguar hasta la marca del kétchup y le ha dejado claro que si la otra chica tiene algo de dignidad todo apuntaba a que se iba a quedar sin ninguna de las dos. En un nuevo pronto, Jaime se ha puesto en pie dispuesto a contar toda la verdad para que Marta confiara en él pero antes, ha tenido que plantar cara a las críticas de sus rivales.

Jaime se ha puesto en pie, se ha quitado la chupa y ha comenzado a contar lo que supuestamente era la verdad, pero ya era demasiado tarde. Ha asegurado que la chica de Londres le importaba muchísimo y que Marta le gustaba, pero que realmente su corazón estaba lleno de sentimientos. Jaime se estaba volviendo a meter en un jardín del que no iba a saber salir y Marta le ha ayudado pidiéndole que se marchara inmediatamente. La tronista estaba muy enfadada porque Jaime seguía mintiéndole a la cara y aparte de vaticinarle que se iba a quedar solo, le ha llamado: "Mentiroso".

Marta ya había invitado a Jaime a abandonar el plató pero antes de que se marchara, Emma García ha mirado al ojos al pretendiente y le ha preguntado que por qué no había sido sincero y nos había contado que estaba viviendo otra historia de amor fuera, ya que con la verdad se va a todos los sitios. Jaime ha comenzado a emocionarse y Marta le ha explicado que ella tenía un presentimiento, pero que no había querido creerse la confidencia porque Jaime para ella había sido muy especial desde el principio. Incluso, le ha explicado que si le hubiera contado que tenía dudas con otra chica le hubiera seguido conociendo, pero que se había llevado una gran decepción con él y que tenía la sensación de que se iba a quedar sin ella y sin la otra chica por jugar a dos bandas.

Estábamos ante una mentira, pero también una intensa historia de amor y Emma García le ha propuesto a Jaime demostrarnos que todo lo que nos estaba diciendo era verdad y comunicarle en directo a su amiga que acababa de dejar la conquista de Marta para vivir su amor con ella fuera de cámaras. Jaime ha aceptado la propuesta, pero la batería del móvil le ha jugado una mala pasada y se ha quedado sin batería. Unos minutos después, Jaime ha marcado el teléfono de la mujer que le había robado el corazón y le ha empezado a explicar la situación. Marta no parecía muy conforme con la versión de su pretendiente y le ha pedido hablar con la joven, pero ni con ella, ni con Emma García, la misteriosa amiga de Jaime no parecía querer hablar con nadie. Una situación que ha hecho dudar de que Jaime realmente estuviera hablando con alguien, pero finalmente hemos podido comprobar que sí, que la misteriosa joven estaba al otro lado del teléfono y que era verdad lo que Jaime nos estaba contando y que acabábamos de vivir una preciosa declaración de amor telefónica.

Jaime seguía hablando de forma muy misteriosa con su amiga y en el plató todo el mundo tenía una pregunta que hacer. Sin previo aviso y con mucha picardía, Nagore ha pedido permiso a Jaime para acercarse al teléfono y preguntarle a la joven misteriosa qué si sabía que a Jaime le gustaba también Marta y cuando ella le ha respondido que sí, ha comenzado a tirar del hilo y se ha encontrado con una joven muy tierna que no podía estar con el pretendiente por una situación personal, pero que estaba viviendo toda esta situación con mucha intensidad y que no se sentía capaz de evitar que él siguiera con su vida. Al parecer, el amor de Jaime y la chica misteriosa no podía ser de momento, pero todo el mundo estaba encantado con esta historia de amor.

Olaya estaba convencida de que Jaime se había inventado toda la confidencia para ocultar su homosexualidad y hacer ver que a él solo le gustaban las chicas. Jaime ha vuelto a explicar que él tiene muy claro lo que le gusta, y son las mujeres. Sin embargo, Olaya no era la única que pensaba así. Gabriel, el infiltrado gay de Rym, ha visitado el plató y ha explicado que él también pensaba que Jaime estaba ocultando su homosexualidad y que él había notado que le había mirado de forma interesada.