Lola, sobre Marta: "Me dijo que Diego le gustaba poquito y ahora le gusta menos"

Tras ver la última cita de Diego y Marta en plató han vuelto a tener la sensación de que a Marta no le gustaba nada el tronista, pero ella ha explicado que Lola le llegó a reconocer durante una conversación amigable que se había equivocado con ella y que era verdad que el tronista le gusta mucho. Sin embargo, Lola ha cambiado de opinión y ha confesado que Marta le dijo en esa conversación que Diego le gustaba muy poquito, pero que después de las citas 24 horas, le había dejado de gustar del todo. Marta ha flipado y ha asegurado que eso era mentira. Una versión que muchos han creído porque no tendría sentido que le dijera algo así a su rival y que sabiéndolo no se lo hubiera contado a Diego en su cita y se estuviera esperando al programa previo a la final.