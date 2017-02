Rym, sobre Albert: "Todavía estoy muy decepcionada"

Tras una confidencia que relacionaba a Albert con otra chica, Rym decidió perdonar a su pretendiente en el pasado programa de 'MyH'. Pero la tronista no puede evitar seguir teniendo dudas y cada vez que ve el vídeo en el que su chico aparece tonteando junto a su supuesta amiga ,se le remueve algo dentro. "Estoy muy decepcionada y todavía no lo he entendido", ha asegurado una vez más. Albert sigue manteniéndose firme en su versión y ha vuelto a afirmar que solo se trataba de una amiga con la que "no pasó nada".