Rym: "Sin Albert esto no tendría sentido"

Rym ha intentado decidir con la cabeza tras enterarse de la confidencia de Albert, pero el corazón y los sentimientos no se lo han permitido. La tronista está muy muy dolida, pero lo está porque su pretendiente le gusta muchísimo y aunque lo intente, no puede dejar que se vaya y perderle para siempre. "Estaría peor si se va. Sin Alber aquí yo creo que mi trono no tendría sentido. Prefiero perder mi orgullo que perder a una persona", ha confesado Rym. A sus chicos no les ha sentado muy bien este comentario y Joni ha abandonado su silencio para hacérselo saber.