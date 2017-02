Albert: "Sé que esto no es fácil de arreglar porque la confianza es lo primero"

Aunque Rym ha decidido permitir que Alber siga en el 'Mujeres, hombres y viceversa', el pretendiente es consciente de las dudas de su tronista y de la falta de confianza que tiene en él: "Sé que esto no es fácil de arreglar porque la confianza es lo primero, pero no me voy a ir porque quiero demostrarle que realmente he venido aquí por ella".