¡Confidencia! Marta descubre que Jaime le ha mentido para irse de viaje con otra chica

Marta se ha llevado uno de los mayores disgustos desde que ha llegado al trono de 'Mujeres, hombres y viceversa' al descubrir que Jaime, uno de sus pretendientes favoritos, le había colado una mentida histórica.

"Me mandó un vídeo diciéndome que estaba enfermo y a mí me daba mucha pena, pero luego me he enteré de algo increíble... algo que no me podía creer y que me ha hecho llorar desconsoladamente", anunciaba la tronista. La cara de Jaime lo decía todo: le habían pillado.

La noticia era todavía más impactante después de ver la última cita de Marta y Jaime, en la que los besos y la complicidad se habían convertido en los protagonistas del día . Pero Marta tenía datos que lo confirmaban todo: "Cuando Jaime no vino porque estaba enfermo, era totalmente mentira. Se había ido a Londres con otra chica, donde le vieron besándose y muy acarameladitos. Desde allí me grabó el vídeo y me mandó las fotos. Es un mentiroso compulsivo", ha contado casi con lágrimas en los ojos.

A Jaime le ha llegado su turno de palabra y, aunque ha reconocido mentido tanto a Marta como al programa para irse a Londres con otra chica, ha tratado de explicar los motivos que le llevaron a hacerlo: "Hace dos meses y medio conocí a una persona que me gustaba mucho, pero por ciertas cosas de la vida no podíamos estar juntos. Me fui a Londres para solucinar las cosas venir aquí centrado. Yo venía al programa con otra chica en la cabeza, pero Marta me gusta y solo quería zanjar el tema", ha asegurado sin conseguir aparentemente que su tronista confiase en su versión de lo sucedido.