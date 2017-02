¡Confidencia! Marta descubre que Jaime le ha mentido para irse con otra chica 💣

Después de una cita llena de complicidad con Jaime, Marta ha llegado al plató 'MyH' con una importante confidencia sobre el pretendiente. La tronista, que todavía no podía creerse lo que había descubierto, ha desmontado una de las mayores mentiras del programa. "Cuando Jaime no vino porque estaba enfermo, era totalmente mentira. Se había ido a Londres con otra chica, donde le vieron besándose y muy acarameladitos. Desde allí me grabó el vídeo y me mandó las fotos. Es un mentiroso compulsivo", ha contado. La cara de su pretendiente era un poema y es que la confidencia no era para menos.