Cris deja plantado a Iván: “No vamos a tener cita ni hoy ni nunca”

Cris y María llevaban un programa complicado porque tenían la sensación de que Judith Zenobia les habían quitado todo el protagonismo y solo una de ellas iba a poder tener cita. En el momento que. El tronista ha intentado animarla, pero no lo ha hecho de la forma más adecuada:. Tras escuchar estas palabras, Cris ha respirado un segundo y se ha levantado para, ya no podía más:. En plató han aplaudido mucho la actitud de Cris e Iván ha reconocido que a él también le había gustado que sacara su carácter y amor propio.

Iván sabía que no lo había hecho bien y ha salido a buscar a Cris. Lo primero que ha hecho el tronista ha sido pedir perdón por las formas , pero también ha justificado sus palabras porque se considera sincero y no quiere engañar a sus chicas. Cris estaba muy enfadada y le ha reprochado que le hiciera comportarse así por sus malas formas. Iván cree que su pretendienta es una “enfadica” , pero ella le ha dejado claro que se pone así porque le importa y que si no se comportara así sería cuando se tendría que preocupar. A Iván le encanta el carácter de Cris y le ha prometido que va a intentar cambiar sus formas para que no se vuelva a enfadar. Cris ha conseguido que el tronista sacara su cara más romántica y le dijera “me encantas y estás muy guapetona hoy” . Un comportamiento poco habitual en él y que ha hecho que la pretendienta regresara al plató.