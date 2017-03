Cristóbal no es tan guapo en persona cómo parecia en su Instagram

Jaime ha bajado las escaleras del plató de 'Mujeres y hombres' nervioso, pero con mucha ilusión. Hizo el casting hace tiempo por Steisy, pero había contactado con Marta por las redes sociales y se habían gustado. Sin embargo, se ha encontrado con una tronista muy fría que no había sentido nada al verle. La tronista tenía una idea de Cristóbal y cuando le ha visto en persona no ha sentido lo necesario. El joven ha intentado que Marta le diera una cita para conocerle mejor y que entendiera que no es amigo de Jaime, sino que solo coincidieron en un certamen de belleza, pero no lo ha conseguido.