Melani: "Me he aburrido al ver la cita 24 horas de Daniela y Diego"

Tras ver la primera parte de la cita 24 horas de Diego y Daniela, Melani se ha mostrado indiferente: "Me he aburrido. Es la cita más aburrida de todas las que he visto". Los protagonistas de la cita no opina lo mismo y ambos han dejado claro que no se burrieron en ningún momento. Lola tampoco cree lo mismo y le ha molestado lo juntos que han estado todo el tiempo: "Les he visto muy a gusto".