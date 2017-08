Daniela, la primera baja de la batalla entre Cris y María, las hermanas del trono de Iván

telecinco.es

El trono de Iván se ha convertido en un auténtico campo de batalla en el que María y Cris, las hermanas que luchan por el amor del tronista, se han declarado la guerra y están dispuestas a todo por ser las elegidas en la final. Pero mientras que ellas se intercambiaban zascas y se alegraban de la expulsión de Daniela, Judith ha avanzado por la retaguardia y ha conseguido una cita diez.

En el anterior programa vimos como Cris estuvo a punto de abandonar la conquista de Iván y como el tronista se planteaba quitarle la cita que le había dado a María para solucionar el enfado de Cris. Un simple pensamiento que terminó con María fuera del plató dispuesta a no volver jamás. “A mí este chico no me va a vacilar más”, repetía una y otra vez María cansada de la actitud del tronista. María aseguraba estar pasándolo fatal al estar compitiendo con su hermana menor por un chico y tener la sensación de que al tronista no le gustaba nada.

En plató estaba comentando la reacción de Cris y la sonrisita que se le dibujó a su hermana cuando ella se marchó… Los asesores del amor estaba intentando entender la actitud de las dos hermanas, pero Daniela ya no podía más. La pretendienta está cansada de que las hermanas se hayan convertido en las protagonistas absolutas del trono de Iván y ha decidido abandonar el plató hasta que el tema tocara a su fin. Iván ha tenido la sensación de que sus pretendientas le habían cogido el truco y no estaba dispuesto a salir a pedirle que regresara, pero tras pensárselo unos segundos ha salido: “Voy a dejar las cosas claras”. Daniela estaba indignada y no quería ni mirar a Iván a la cara pero cuando lo ha hecho, el tronista ha sido más claro con ella que nunca: “Lo primero de todo, te agradezco que te hayas fijado en mí. Que hayas puesto este interés hacía mí, que yo también lo haría si fuera tú, gracias por eso. Lo segundo, me gusta mucho tu personalidad aunque a veces te pasas, pero es lo que más me gusta de ti. Y lo tercero es que no te quiero seguir conociendo, te veo más como una amiga que como una futura pareja”.

Tras unos segundos para asimilar que Iván la había expulsado, Daniela ha regresado al plató para explicarle a Iván que había intentado conocerle, pero que no lo estaba haciendo bien porque se estaba centrando en dos pretendientas y no estaba valorando al resto de chicas que tenía sentadas. Además, le ha aconsejado que aprendiera a tratar bien a las personas porque podía a perder a mucha gente que merece la pena únicamente por las formas que utiliza. Iván no cree que haya tratado mal a nadie y Daniela le ha dicho que en las citas no lo hace, pero que debería mirarse los programas para ver los fallos que comete. El tronista le ha reconocido que no es perfecto y que intenta mejorar cada día, pero que él está muy contento con su forma de ser: “Me gusto como soy, no me cambiaría por nadie”.

María ha regresado al plató y al resto de pretendientas no les ha hecho ninguna gracia que finalmente había tenido cita con Iván. María no está dispuesta a tirar la toalla y parece que su hermana Cristina tampoco. La pretendienta se ha puesto seria y le ha advertido a su hermana que iba a luchar por Iván con todas sus fuerzas y olvidándose que son hermanas. A María le ha parecido estupendo porque ella ya lleva semanas peleando por Iván sin pensar en las consecuencias.

Un día más, el asesor del amor ha atacado a María acusándole de estar traicionando a su hermana por el amor de un hombre. Rafa Mora tiene la sensación de que María está haciendo un papelón y que no le importan ni Iván ni su hermana Cristina. María ya no sabía cómo hacerle entender que se estaba equivocando y que para ella esta situación era muy dura y ha decidido ponerle un ejemplo: “La que estudia arte dramático es ella, no yo”. Una frase que según ella no tenía doble sentido, pero que para su hermana ha sido un juego muy sucio. Cris no podía entender que su hermana la estuviera acusando públicamente de estar actuando en ‘Mujeres y hombres’.

A Cris le había caído como un jarro de agua fría que su hermana pusiera en duda sus sentimientos por Iván y ver la complicidad que los jóvenes habían tenido en la cita, fue suficiente para que se rompiera. Las lágrimas han comenzado a brotar de los ojos de la pretendiente y ha querido que su hermana le dijera si eso también estaba siendo fruto de sus estudios de arte dramático. María ha vuelto a explicar que ella no lo había hecho con mala intención y que ella sí que había puesto en duda sus lágrimas por Iván, pero en esta ocasión no parecía creerla ni su propia hermana. A Iván se le ha roto el corazón al ver llorar a Cris y no ha dudado en levantarse para animarla y conseguir que recuperara la sonrisa. Sin embargo, esta vez lo único que ha conseguido es que la pretendiente le hiciera una cobra sin precedente y volverse al trono con un pasmo de narices.

Judith aprovecha el cruce de acusaciones para adelantar posiciones

Judith es consciente de que ha llegado tarde a conquistar a Iván y llegó a su segunda cita dispuesta a dar pasos de gigante. La pretendiente jugó a seducir al tronista al ritmo de la música y consiguió que Iván se quedara bloqueado. A Iván le encanta la forma de ser de Judith y ella le ha dejado claro que tiene que ser él que la conquiste porque aunque sus pulseas sean de piedras semipreciosas, ella es preciosa y se la tiene que ganar.