Melani y Diego, de una pedida de mano a una crisis de pareja en toda regla

Diego estaba muy ilusionado con su primera cita especial y tenía todo preparado para que su primera cita 24 horas con Melani fuera perfecta. Sin embargo, la cita no comenzó como él esperaba. La pretendienta tenía ganas de estar con él, pero también estaba molesta porque llevaba más de un mes sin tener cita y quiso que Diego le diera explicaciones. Mientras que preparaban una rica cena, Diego intentó que Melani entendiera que no quería irse con ella porque habían tenido más citas que con el resto y que su intención era conocer a todas las chicas para estar seguro de que iba a tomar su gran decisión desde el corazón.

La cena ya estaba preparada y los jóvenes se pusieron guapetones para protagonizar su primera cena romántica. Los nervios y la tensión se convirtieron en los protagonistas del encuentro hasta que a Melani se le ocurrió preguntarle a Diego que cómo le pediría matrimonio. Una pregunta que consiguió que el tronista se pusiera en pie, le pidiera la mano y llegaran los primeros besos de la cita.

Estábamos viendo una cita maravillosa, pero la cara de Melani en plató era todo un poema. Diego no podía entender por qué estaba así, la cita había ido bien y ella abandonó la Pradera del amor con la misma sensación que él, pensado que había sido maravilloso. Sin embargo, la pretendienta ha intentado explicarle que en la cita estuvo bien, pero que tiene la sensación de que ya no le interesa cómo antes y que la recibió de forma muy fría. Diego ha tenido claro que su recibimiento no fue el mejor porque ella también estaba fría y que igual que Melani piensa así, él tiene la sensación de que es él el que ya no le interesa tanto. Melani y Diego se gustan mucho, pero han entrado en un juego de reproches e intercambios de "Tú tampoco", que no parecía llevarles a ningún lado.

Ni el tronista, ni la mayoría de los presentes en plató parecía entender por qué Melani no le había expresado lo que sentía a Diego en su ratito sin cámaras, pero Nagore le ha reprochado a Diego que no se diera cuenta de que la pretendienta está herida y que necesita un cariño especial. Sin embargo, Melani ha tenido la sensación de que ella no está herida y que lo que está es "amargada". La joven esperaba mucho más de su primera cita 24 horas con Diego y no lo había conseguido.

Tras una cena romántica con pedida de mano incluida, Diego y Melani decidieron tumbarse cerquita de la chimenea para seguir hablando de su amor. Quizás por el frío o todavía por el enfado acumulado, Melani quiso saber si Diego iba a querer que estuviera en la final y qué era realmente lo que el tronista siente por Lola. Con las dudas resultas, la pareja invitó a los cámaras a marcharse y se quedaron hablando hasta las cinco de la mañana, momento en el que ellos mismo volvieron a encender la cámaras para darnos las buenas noches y demostrarnos que habían vivido una noche muy, muy especial.