Melani, a Diego: "Me he dado cuenta de que no te intereso tanto como yo creía"

Estábamos viendo una cita maravillosa, pero la cara de Melani en plató era todo un poema. Diego no podía entender por qué estaba así, la cita había ido bien y ella abandonó la Pradera del amor con la misma sensación que él, pensado que había sido maravilloso. Sin embargo, la pretendienta ha intentado explicarle que en la cita estuvo bien, pero que tiene la sensación de que ya no le interesa cómo antes y que la recibió de forma muy fría. Diego ha tenido claro que su recibimiento no fue el mejor porque ella también estaba fría y que igual que Melani piensa así, él tiene la sensación de que es él el que ya no le interesa tanto. Melani y Diego se gustan mucho, pero han entrado en un juego de reproches e intercambios de "Tú tampoco", que no parecía llevarles a ningún lado.