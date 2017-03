Melani, a Diego: "Estoy amargada"

Ni el tronista, ni la mayoría de los presentes en plató parecía entender por qué Melani no le había expresado lo que sentía a Diego en su ratito sin cámaras, pero Nagore le ha reprochado a Diego que no se diera cuenta de que la pretendienta está herida y que necesita un cariño especial. Sin embargo, Melani ha tenido la sensación de que ella no está herida y que lo que está es "amargada". La joven esperaba mucho más de su primera cita 24 horas con Diego y no lo había conseguido.