Melani expulsa a Diego por besarse con Claudia

La ' Casa de los Tronistas ' no para de sorprendernos y es que la convivencia entre nuestros chicos y chicas no está siendo tarea fácil. Después de reconciliarse en el plató de 'Mujeres, hombres y viceversa',

La confidencia de Diego y Claudia le ha caído a Melani como una jarra de agua fría. La tronista no se esperaba ese comportamiento de ninguno de los dos, pero se ha mostrado todavía más dolida con su compañera de trono: "Yo me voy a una discoteca y me encuentro a uno de tus chicos y no se me ocurre hacer el tonto, lo que pasa es que tú lo haces aposta. Sé que él lo ha hecho, pero a ti también te conozco y sé que eres muy suave" .