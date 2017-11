Iván expulsa a Carol y Jenny: "No me veo fuera con vosotras"

Iván expulsa a Jenny y a Carol: "No me veo fuera con vosotras"

Después de varias citas y de superar baches en su relación, Iván ha decidido dejar fuera de su trono a Jenny y a Carol : "Me duele, pero no me veo fuera con vosotras" . Sus pretendientas le han acusado de ser "poco sincero" y de no haberse portado bien con ellas.