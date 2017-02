Locura en el trono de Fabio: El plantón de Pietra, la salida de Jessica y una nueva chica

Las cosas en el trono de Fabio no se calman y este jueves, durante el último programa de 'MHYV', ha recibido una noticia totalmente inesperada: el abandono de Pietra. "Me voy porque he conocido a alguien. Es aguien que ya estuvo en mi pasado y ahora hemos vuelto a encontrarnos. No es mi ex, pero en poco tiempo he sentido más que aquí", ha explicado. "Lo único que me da rabia es que nos hemos acercado en la cita y ahora se va", le ha respondido el tronista al mismo tiempo que aclaraba que su abandono no le suponía "ningún trauma".

Pero esta no era la única noticia bomba que traía este jueves el trono de Fabio. Aunque ya veía venir porque la química entre ellos tanto en el programa como en las citas era inexistente, el tronista ha sorprendido a todos con la expulsión de Jessica. "No me siento atraído", ha aclarado provocando su enfado. Antes de marcharse para siempre, la ya expretendienta ha querido dejar su última perla y ha llamado "verduleras" al resto de sus chicas.

Tras el abandono de Pietra y la expulsión de Jessica, Fabio le ha dado la bienvenida a su nueva pretendienta, Alai. El tronista se ha mostrado encantado con la llegada de esta joven venezolana, amante del deporte y con muchas ganas de enamorarse.

La mejor sorpresa del día se la ha llevado Paula, a la que Fabio ha otorgado el título de 'preferida' después de una cita en la que ambos se han mostrado cómodos y tranquilos. "Es una chica educada, tranquila y con la que todo es fácil", ha aclarado el tronista.

A la que no ha ido nada bien el último programa de 'MHYV' ha sido a Rocío. Cansado de su mal comportamiento y de sus continuos enfrentamientos con Mamen, Fabio ha sido claro con ella: "Ya no estás arriba, ahora estás abajo".