Iván no puede elegir entre Cris y María y deciden seguir conociéndose fuera

"No puedo elegir a ninguna porque las dos me encantáis . Creo que me ha faltado un poco de tiempo y me gustaría que siguiésemos conociéndonos fuera . Esto va a tener final, pero necesito más tiempo y ahora no puedo elegir. Si elijo ahora sé que me voy a arrepentir porque no lo tengo claro", les ha dicho Iván dejando en sus manos la decisión.