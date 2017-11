Hugo pone a Espí en la cuerda floja con una nueva confidencia

El regreso de Espí se ha convertido en un auténtico chasco para Claudia, que no para de ver cómo se repiten las confidencias sobre su preferido. Es esta ocasión ha sido Hugo el que ha visitado ' Mujeres, hombres y viceversa ' para poner en duda las intenciones del que fuera su rival

Hugo ha vuelto al programa para poner de nuevo a Espí en un apuro. El expretendiente de Claudia ha traído nuevas confidencias del que fuese su rival, en las que asegura que no ha estado con una chica, sino con varias.

Espí desmiente la confidencia de Hugo: "No he estado con ninguna chica"

Después de escuchar atentamente la confidencia que traía Hugo y que le relacionaba con varias chicas, Espí ha querido desmentirlo todo: "Te juro que desde que he entrado yo no he estado con ninguna chica" , ha sentenciado. Sobre los audios que ha podido escuchar Claudia, el pretendiente ha querido aclarar que solo se trata de una chica que va a su universidad y con la que tampoco ha tenido ningún tipo de relación sentimental.