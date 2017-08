Calabazas, tonteos, confidencias... Iván y Alejandro revolucionan el Trono de Verano

A Christian no le ha gustado nada quedelante suya. Nadia no ha negado que Iván le gustaba y se ha limitado a volver a repetir que ella estaba en el programa únicamente para conocer a Christian, pero al tronista no le ha terminado de convencer. Iván ha sacado la cara por Nadia y le ha dicho a Christian que confiara en ella porque es la única pretendienta que tiene carácter, pero no todo el mundo estaba de acuerdo con él.