Las hermanas no pueden más con la dudas de Iván: "Tienes una semana para elegir"

Sin previo aviso y tras varias semanas sin verse, Iván se ha presentado en casa de María y Cristina para darles una sorpresa . Nada más verle, María ha saltado a sus brazos. Cristina estaba feliz, pero le ha costado un poquito más reaccionar porque no se esperaba verle de nuevo. Los jóvenes estaban un poco cortados, pero María ha vuelto a usar su alegría y ha conseguido que una situación tensa se convirtiera en una comida muy divertida en la que han descubierto que ella era la pretendienta preferida de la madre de Iván . Iván estaba encantado, pero ha pedido a las chicas que hablaran un ratito por separado.

Cristina estaba bloqueada y aunque quería demostrarle a Iván que lo que más quería era poder tener una relación sentimental con él, no era capaz de demostrarle su cariño. Iván estaba un poco frío, pero feliz de volver a estar a su lado y poder compartir con ella un ratito, pero hasta que no se han ido las cámaras, ninguno de los dos se ha terminado de soltar . Pronto han llegado los besos y el tronista ha vuelto a tener claro que cuando está con Cristina tiene claro que es con ella con quién quiere estar .

La pretendienta ya no está segura de qué es lo que siente por Iván, pero sí tiene clarísimo que no está dispuesta a estropear la relación que tiene con su hermana por él . Unas palabras que han llenado de emoción a María y que ha hecho que las hermanas se fundieran en un gran abrazo. Cristina ha regresado al plató nerviosa y con la sensación de que quería salir corriendo para no volver. Ambas han sufrido muchísimo con esta situación y tienen claro que lo más importante es el amor que se tienen y no luchar por el amor de un hombre.

María no soportaba ni un minuto más la sensación de que su hermana Cristina estaba a solas con Iván en la habitación de al lado y decidió cortar su ratito de intimidad para reclamar su tiempo. A pesar de ver que Iván y su hermana se despedían con un beso, María afrontó su cita con el tronista con mucha alegría. Los jóvenes estuvieron un ratito en la piscina hablando de sus sentimientos y decidieron dejarse llevar sin las cámaras . Una situación que a Cristina se le hizo muy complicada y que hizo que comenzaran las tensiones.

La visita de Iván a las hermanas terminó muy bien para él, pero fatal para ellas. Cristina tuvo la sensación de que su hermana María se estaba riendo de ella y en el momento que Iván salió de su casa, las hermanas comenzaron a discutir . Cristina no podía entender que María estuviera tan contenta cuando una vez más estaba enfrentadas por Iván, ella ya estaba harta de sufrir y ha decidido que esta situación no merecía la pena más. María ha intentado mantener la calma y ha soportado el gran enfado de Cristina .

Joni ha aprovechado la ocasión para contarle a Iván que Cristina y él habían estado hablando y que le había planteado la posibilidad de que fuera su pretendienta . Iván se ha mostrado muy seguro de sí mismo y ha dejado claro que ya lo sabía, pero a las pretendientas de Joni no les ha hecho ninguna gracia. Joni no ha visto nada malo en hablar con Cristina y se ha atrevido a pedirle a Cristina, una vez más, que fuera su pretendienta . A María le ha sentado fatal que Yera y Joni se rieran tras ver la discusión que había mantenido con su hermana cuando Iván se marchó de su casa y ellos le han explicado que no se estaba riendo de eso. Lo que les había hecho gracia era que ellas estuvieran tan afectadas y él diciendo que se lo había pasado genial.

Iván no tenía ningún miedo a que Joni quisiera tener una cita con Cristina, pero ¿Qué pensaba Cristina ? La pretendienta le ha explicado a Joni que se sentía muy halagada con su propuesta y que le parecía un chico muy majo, pero que todavía tenía sentimientos por Iván y que no se sentía preparada para conocer a nadie más . Joni no lo ha entendido y Yera le ha pedido que fuera más clara porque a Joni le dejó la puerta abiertas por las redes sociales. Cristina ha reconocido que sí le dijo a Joni que ya se verían, pero también que estaba hecha un lío y que no sabía cómo actuar.

Los tres estaban sufriendo muchísimo y ha sido María la que ha dado un paso al frente y le ha comunicado a Iván que no quería seguir conociéndole . La noticia ha caído como un jarro de agua fría sobre el tronista, pero al escuchar a María decirle, entre lágrimas, que es muy importante para ella, no ha dudado en levantarse para darle un abrazo y tranquilizarla. Parecía que ya estaba claro que Cristina había conseguido al hombre que le había separado de su hermana, pero estábamos equivocados. Cristina ha querido que todo el mundo entendiera la decisión de su hermana porque era la misma que la suya.

lo más importante era el amor de hermanas que siente . Iván se ha quedado petrificado y ha admitido que él también quería romper con esta situación, pero que cuando las tenía delante no era capaz porque las dos le gustan muchísimo. El triángulo amoroso se ha roto al mismo tiempo que el corazón del tronista y María ha intentado que Iván entendiera que seguir así lo único que hacía era alargar su sufrimiento y que él no iba a ser capaz de elegir entre ellas . Las hermanas se habían dado cuenta de que no merecía la pena seguir estropeando su relación por un chico que no es capaz de elegir entre una de ellas y que para ambas.

El corazón de Iván se ha roto en pedacitos cuando María y Cristina le han dejado claro que ellas no podían seguir así y que eran ellas las que no querían seguir conociéndole. El tronistas del verano ha vuelto a explicar que él no era capaz de tomar una decisión y que entendía que su falta de decisión le hiciera quedarse sin ninguna de las dos , pero solo pensar en poder destrozar el corazón a una de ellas era mucho peor. Cris y María le han pedido que no se preocupara por ellas y eligiera, pero él ha vuelto a preferir perder antes que hacer daño a una de sus chicas.

Iván estaba destrozado, pero con la sensación de que María y Cristina habían hecho lo correcto porque su cabeza le decía que no podía elegir y que no estaba bien lo que estaban haciendo, pero su corazón le pedía que siguiera conociendo a las dos. En plató les ha dado mucha pena que esta relación se fuera a quedar aquí y Emma García les ha propuesto a las hermanas que le dieran a Iván una semana más para decidirse . Ellas han tenido claro que sí e Iván ha respirado tranquilo porque tenía unos días para poner en orden su corazón y su cabeza, aun siendo consciente de que no lo iba a tener nada fácil. Ante esta situación, Emma García les ha comunicado que durante esta semana, Iván volvía a ser tronista y ella pretendientas .