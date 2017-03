¿Joni o Albert? Rym tiene el corazón partío

Rym está encantada con sus pretendientes en 'Mujeres, hombres y viceversa' y eso se nota en sus citas. Todos sus chicos le gustan, pero no puede esconder su predilección por Albert y Joni. Tras su cita especial con el segundo, la tronista ha recobrado la confianza en él y ha vuelto a posicionarle entre sus dos favoritos. Con Joni también está encantada y entre ellos hasta se atreven a hablar de algo parecido al amor ¿Será capaz de aclarar sus sentimientos?