Joni se siente traicionado por sus chicas en su regreso al trono

El regreso de Joni a 'Mujeres, hombres y viceversa' no ha sido tan tranquilo como le hubiese gustado. Al tronista no le gusta la relación amistad que mantienen Elo y Andrea, dos de sus favoritas, y puede que eso haya elegido a Sandra como la pretendienta con la que más le gusta estar . Además, María José y María han tirado la toalla y ya no seguirán conquistándole.

Después de que Joni confesase que Andrea es su pretendienta favorita, algo que ya se sospechaba viendo su trono, el tronista ha sorprendido a todos , especialmente a sus chicas, cuando la ha situado en última posición en el ranking de las pretendientas con las que más le gusta estar . Andrea C. tampoco se ha mostrado contenta con su tercer puesto, al contrario que Elo con el segundo y Sandra con el primero ¿Cambiará esto el rumbo de su trono?

Joni: "Andrea es la chica que más me gusta"

Aunque Joni reconoce que no termina de fiarse de Andrea y no le gusta la estrecha relación de amistad que podría estar entablando con Elo, el tronista no puede evitar sentirse muy atraído con ella y, dejándose llevar por el corazón, ha reconocido que es la chica que más le gusta.

María abandona: "Conocí a un chico en agosto"

María ha llegado de vacaciones con algo que contarle a Joni. "Conocí a un chico durante el mes de agosto, pero ahora se ha ido y ya no estoy con nadie. Me sigues gustando, pero después de lo que he hecho no puedo ni mirarte a la cara, así que me voy" , le ha dicho al tronista. Joni ha agradecido su sinceridad y le ha deseado que sea muy feliz fuera de 'Mujeres, hombres y viceversa'.

María José tira la toalla: "Joni me gusta, pero yo no le intereso"

Joni comunicaba que había una chica a la que ya no quería seguir conociendo después del verano, pero María José se le ha adelantado: "Joni me gusta, pero yo no le intereso. No quiero perder el tiempo ni quiero hacérselo perder a él" , le ha dicho. El tronista le ha dado la razón y le ha ofrecido su amistad fuera de 'Mujeres, hombres y viceversa'.